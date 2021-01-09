Beşiktaş sezon öncesi uzun süre belli isimlerin etrafında çalışmalar yapmış ve bundan sonuç alamayınca 2020-21'e tek santrfor transferiyle girmişti. Bu kez aynı hataya düşmek istemeyen yönetim, Mandzukic'in alternatifleriyle de görüşmelerini sürdürüyor.Hırvat futbolcuyla opsiyon konusundaki pazarlıklarını yürüten siyah-beyazlılar, olumsuz sonuç alınma ihtimaline karşılık Kenan Karaman'ı B, Fode Koita'yı ise C planı olarak belirledi. Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kenan'ı cüzi bir bedelle almak isteyen Beşiktaş, Alman kulübünün olumsuz yanıt vermesi halinde bu transferi haziranda noktalayacak. Koita ise Beşiktaş'a gelmeye hazır ancak Kasımpaşa oyuncusunu bonservis bedeli almadan göndermeye yanaşmıyor.6-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'a Mensah'tan kötü haber geldi. Karşılaşma sonrası sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen 26 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlıların yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği belirtildi.