Beşiktaş'ta Halil Umut Meler ile 10 puan kayıp

MHK'nin Beşiktaş'ın üst üste ikinci maçına atadığı Halil Umut Meler, siyah beyazlılara ters geliyor.
Bu sezon Meler'in düdük çaldığı 5 karşılaşmada Kartal, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kazanabildi. Beşiktaş'ın bu maçlarda toplam puan kaybı 10 oldu.
İŞTE O MAÇLAR
Beşiktaş-Antalya: 1-1
Beşiktaş-Erzurum: 4-0
Beşiktaş-Trabzon: 1-2
Beşiktaş-F.Bahçe: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0
Bu sezon Meler'in düdük çaldığı 5 karşılaşmada Kartal, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kazanabildi. Beşiktaş'ın bu maçlarda toplam puan kaybı 10 oldu.
İŞTE O MAÇLAR
Beşiktaş-Antalya: 1-1
Beşiktaş-Erzurum: 4-0
Beşiktaş-Trabzon: 1-2
Beşiktaş-F.Bahçe: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0