Beşiktaş'ta Halil Umut Meler ile 10 puan kayıp

Beşiktaş, bu sezon Meler'in düdük çaldığı 5 maçta toplam 10 puan kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Beşiktaş'ta Halil Umut Meler ile 10 puan kayıp
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05 Nisan 2021 10:06
MHK'nin Beşiktaş'ın üst üste ikinci maçına atadığı Halil Umut Meler, siyah beyazlılara ters geliyor.

Bu sezon Meler'in düdük çaldığı 5 karşılaşmada Kartal, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kazanabildi. Beşiktaş'ın bu maçlarda toplam puan kaybı 10 oldu.

İŞTE O MAÇLAR

Beşiktaş-Antalya: 1-1
Beşiktaş-Erzurum: 4-0
Beşiktaş-Trabzon: 1-2
Beşiktaş-F.Bahçe: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0  

 


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