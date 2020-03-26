Bu sezon kayıpları oynayan Güven Yalçın, gelecek sezonda kiralık olarak gönderilecek.
Siyah-Beyazlılar'ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Leverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş'ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti.
22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda...
13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun, yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.
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Siyah-Beyazlılar'ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Leverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş'ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti.
22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda...
13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun, yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın