Beşiktaş'ta Güven Yalçın görev başına

Beşiktaş'ın yıldız forveti Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transferi sonrasında hücum hattında güç kaybı yaşayan Beşiktaş, bu bölge için yaptığı temaslardan henüz sonuç alamamıştı.



Bundan dolayı PAOK karşılaşması ve hazırlık maçlarında Cyle Larin'i görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı golcünün sol arka adalesinden sakatlanması sonrasında pazar günü Trabzonspor'la oynayacakları maçın kadrosunda değişikliğe gidecek. Tecrübeli futbolcunun tedavisinin sürmesine rağmen maça yetişememe ihtimalinin olmasını göz önünde bulunduran Yalçın, takımın genç oyuncusu Güven Yalçın'ı Trabzonspor deplasmanına hazırlıyor.



ANTRENMANLARIN YILDIZI



Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Güven Yalçın da dev mücadeleye en iyi şekilde hazırlanıyor... 21 yaşındaki forvet idmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik ekibi mutlu ederken özellikle çift kale maç antrenmanlarında attığı gollerle yıldızını parlatıyor.



