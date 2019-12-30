Beşiktaş'ta Güven ve Diaby yolcu

Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Abdoulay Diaby de gönderilebilir.

Kaynak: Star
Beşiktaş'ta Güven ve Diaby yolcu
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30 Aralık 2019 09:59
Beşiktaş kadrosunda forvet olarak Umut Nayir, Güven Yalçın, Diaby ve Burak Yılmaz bulunuyor.

Burak'ın 5, Umut'un 4, Diaby ve Güven Yalçın'ın 2'şer golü var. Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-Beyazlı forma altında kötü bir performans sergileyen Abdoulay Diaby'nin de gönderilmesi gündemde.

Siyah-Beyazlı yönetim 28 yaşındaki oyuncunun menajeri ile masaya oturacak. Kısa süre içinde bu olayın netlik kazanması bekleniyor. 

 
 
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