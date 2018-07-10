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Beşiktaş'ta Guti belirsizliği! İlhan Mansız...

Guti "Birkaç güne geliyorum" dese de kampa katılmayınca kafalar karıştı. Bunun nedeni olarak ise Şenol Güneş'in, yanına İlhan Mansız'ı istemesi gösterildi.

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'ta Guti belirsizliği! İlhan Mansız...
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10 Temmuz 2018 05:49
Yenİ sezon öncesi yurt dışı hazırlık çalışmalarının 2. ayağı olan Avusturya kampı yarın başlayacak ancak Beşiktaş'ta yardımcı hoca konusunda belirsizlik halen devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetimde geride kalan sezonda kaçan şampiyonluğun en önemli nedenlerinden biri olarak Tamer Tuna'nın yerini dolduracak bir hocanın bulunamaması gösterilmişti.

Yaklaşık 1 hafta önce Kartal'da teknik direktör yardımcılığı görevini üstleneceğini açıklayan Guti'nin de takıma henüz katılmamış olması kafalardaki soru işaretlerinin de artmasına neden oluyor.

REAL'E TEŞEKKÜR ETTİ!

İspanyol efsane Real Madrid'e teşekkür bile etmesine karşın kampa ne gelen var ne giden. Belirsizliğin nedeni olarak teknik direktör Güneş'in öncelikli tercihinin İlhan Mansız olması gösteriliyor. Guti ve İlhan'ın yardımcı hocalık konusunda şansı da yüzde 50-50 olarak belirtiliyor.



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