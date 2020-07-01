Beşiktaş'ta gurbetçi transferi planı

Beşiktaş, transferde gözünü genç gurbetçi futbolculara çevirdi. Beşiktaş yönetimi, 18 yaşındaki genç forvet Eren Dinkçi için devreye girdi.

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Beşiktaş'ta gurbetçi transferi planı
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01 Temmuz 2020 10:29
Beşiktaş dış transferde gelecek vaat eden oyunculara yönelmeye devam ediyor.

Mali dengesini sağlamak için genç ve umut vaadeden isimlere yönelen Beşiktaş, bu doğrultuda yüzünü yeniden gurbetçi isimlere çevirdi.

Scout ekibinin ilk önerdiği ismin Almanya'da futbol oynayan Eren Dinkçi olduğu belirlendi.

Eren Dinkçi, bu sezon takımı ile U-19 Ligi'nde 22 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 24 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.



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