Beşiktaş'ta günün kahramanı Valentin Rosier!

3 asisti olan Fransız sağ bek Rosier, hem hücumda hem savunmada inanılmaz bir efor sarf etti.

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Beşiktaş'ta günün kahramanı Valentin Rosier!
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08 Şubat 2021 10:01
Beşiktaş'ı, Konya karşısında galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier attı. Atiba'nın pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Rosier, şık bir vuruşla Süper Lig kariyerinde ilk kez fileleri, bu kritik mücadelede ağlarla buluşturdu.

Daha önce kupada 3-1 kazanılan Tarsus İdman Yurdu maçında gol atan ve ligde de 3 asisti olan Fransız sağ bek, hem hücumda hem savunmada inanılmaz bir efor sarf etti.

Hocasının maç sonunda sarılıp tebrik ettiği 24 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. Attığım bu golü anneme hediye ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz. O oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı" ifadelerini kullandı.



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