Beşiktaş'ta Graziano Pelle harekatı

Beşiktaş'ta Pepe'nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, yapılacak tasarruf sayesinde beklenen golcü takviyesini gerçekleştirecek.

19 Ekim 2018 08:35
Beşiktaş'ta Graziano Pelle harekatı
Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yönetim sonunda formülü buldu. Portekizli stoper Pepe'nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak.

Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe'nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor. Amaç hem Pepe'nin yıllık ücretinden kurtulmak, hem de yapılacak satışla birlikte ekstra gelir elde etmek. 35 yaşındaki oyuncuya hem Çin, hem de Katar'dan tekliflerin olması yönetimin iştahını kabartıyor.
CENK DE LİSTEDE

Pepe'den gelecek parayla da en çok ihtiyaç duyulan golcü transferi gerçekleştirilecek. Listede birçok isim bulunuyor. Cenk Tosun ve Mario Gomez'le irtibat h,linde olan yönetimin ilk etapta Çin'in Shandong Luneng takımında üç sezondur top koşturan Graziano Pelle ile ilgilendiği öğrenildi. 31 Aralık'ta sözleşmesinin sona ermesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelecek olması İtalyan golcüyü cazip kılıyor.

Transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar Pelle'ye sadece yıllık ücret ödeyecek. Bu rakamın da ilk etapta yarım sezon için 1,5 milyon avro civarında olması bekleniyor.

*Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ise Pepe'nin 8 aylık sözleşmesi olduğunu ve çıkan ayrılık haberlerinin siyah beyazlıları karıştırmaya yönelik olduğunu ifade etmişti. 


Kaynak: Türkiye

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