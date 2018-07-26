Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçında en önemli hücum silahı Ryan Babel olacak.Yeni saç stiliyle Kara Kartal'ın Avusturya kampında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, bu akşam rakip kaleye daha yakın oynayacak.Mücadeleye Cyle Larin'le birlikte forvet hattında başlayacak olan Babel, oyunun gidişatına göre zaman zaman kendi bölgesi olan sağ kanat hattına geri dönecek.Teknik direktör Şenol Güneş'ten maç boyunca rakip kaleyi sert vuruşlarıyla yoklaması yönünde talimat alan Babel, atacağı gollerle takımına rövanş öncesinde avantajı getirmeyi çalışacak.