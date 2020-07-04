Beşiktaş'ta gözler kral Burak Yılmaz'da!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, pandemi süreciyle ara verilen Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'ta gözler kral Burak Yılmaz'da!
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04 Temmuz 2020 11:52
Sarı kart cezası sebebiyle takımının Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Kral lakaplı futbolcu; Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarına damga vurdu. 2 mücadelede de bir gol ve iki asistlik performans ortaya koyan Burak Yılmaz, kalan 5 haftalık periyotta takımın en önemli silahı olacak. Kalan maratondaki planını, '5'te 5'le sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak' üzerine yapan Sergen Yalçın, bu amacını Burak etkisiyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Takımdaki genç oyuncuların 1 numaralı rol modeli olan 34 yaşındaki golcünün, son karşılaşmalardaki görüntüsüne ek olarak takım çalışmalarındaki performansıyla da özellikle hücum hattındaki yıldızların hayranlığını kazandığı bildirildi



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