Beşiktaş'ta gol yükünü yeni transferler çekiyor

Beşiktaş, bu sezon kadroya katılan isimlerden tam verim alıyor.Siyah-beyazlılar, şu ana dek ligde 25 kez fileleri havalandırdı. Aboubakar 8, Larin 5, Mensah 2, N'Sakala ve Töre de 1'er kez gol atarak ligdeki 25 golün 17'sini kaydetti. Kupada ağları sarsan Rosier de futbolculuk kariyerindeki ilk golünü kaydetti.Bunun yanı sıra golü bulunmayan Rachid Ghezzal de 4 asist yaptı ve bu alanda zirvede yer alıyor.Beşiktaş formasıyla çıktığı son 5 lig maçında 7 gollük performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, bu akşamki Ankaragücü mücadelesinde de Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak.Bu sezon attığı 8 golle 13. haftayı krallık yarışında zirvede kapatan başarılı futbolcu, bugün de rakip fileleri sarsıp hem takımına 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışındaki avantajını devam ettirmeyi istiyor. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu neşeli görüntüyle de dikkat çeken başarılı futbolcu, hem form hem de moral olarak pozitif durumuyla Kara Kartal'ın en ön plana çıkan ismi konumunda yer alıyor.