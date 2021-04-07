Beşiktaş'ta gol sonrası Hasic mesajı!

Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın golünden sonra sakatlanan Ajdin Hasic'e mesaj verildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta gol sonrası Hasic mesajı!
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07 Nisan 2021 20:22
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ghezzal'ın bu golünden sonra Beşiktaş'ta tüm futbolcular sakatlığı bulunan Hasic'in formasını kaldırarak genç futbolcuya destek mesajı verdi.

Ajdin Hasic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynadığı maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.



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