  •  
    Beşiktaş taraftarından Oğuzhan'a ŞOK tepki!
  •  
    Beşiktaş'ta Gökhan için canları sıkan o gelişme!
  •  
    Beşiktaş'ta gülmeye çok zorlandım, nedeni de..."
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    Leo Jardim'e DEV teklif! İlk görüşmeyi yaptılar...

Beşiktaş'ta gol için yoğun itiraz

Rizespor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol, siyah-beyazlı oyuncuların yoğun itirazlarına neden oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta gol için yoğun itiraz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 21:24
Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı mücadelede Karadeniz ekibinin attığı gol tartışma yarattı.

Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu 50. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrasında ceza alanı içinde Muriqi ve Enzo Roco arasında bir itişme yaşandı ve Roco'ya çarpan top ağlarla buluştu.

Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun faul olduğunu belirterek VAR'a başvurulmasını istedi ancak Bülent Yıldırım kulaklıktan bir uyarının gelmemesinin ardından orta noktayı gösterdi.

Beşiktaş - Rizespor maçında VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyordu.

MURIQI: "ONUN DA BANA TEMASI VAR"

Muriqi, karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili, "Pozisyonu daha izlemedim. Sahanın içindeyken faul değil gibi geldi ama bazıları faul diyor. Sonuçta hoca VAR'a gitti, gol kararı çıktı. Onun da bana bir teması var. İttim mi, itmedim mi maç içinde tam göremiyoruz" diye konuştu.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için