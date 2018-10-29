Beşiktaş'ta gol için yoğun itiraz

Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı mücadelede Karadeniz ekibinin attığı gol tartışma yarattı.
Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu 50. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrasında ceza alanı içinde Muriqi ve Enzo Roco arasında bir itişme yaşandı ve Roco'ya çarpan top ağlarla buluştu.
Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun faul olduğunu belirterek VAR'a başvurulmasını istedi ancak Bülent Yıldırım kulaklıktan bir uyarının gelmemesinin ardından orta noktayı gösterdi.
Beşiktaş - Rizespor maçında VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyordu.
MURIQI: "ONUN DA BANA TEMASI VAR"
Muriqi, karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili, "Pozisyonu daha izlemedim. Sahanın içindeyken faul değil gibi geldi ama bazıları faul diyor. Sonuçta hoca VAR'a gitti, gol kararı çıktı. Onun da bana bir teması var. İttim mi, itmedim mi maç içinde tam göremiyoruz" diye konuştu.
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Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu 50. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrasında ceza alanı içinde Muriqi ve Enzo Roco arasında bir itişme yaşandı ve Roco'ya çarpan top ağlarla buluştu.
Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun faul olduğunu belirterek VAR'a başvurulmasını istedi ancak Bülent Yıldırım kulaklıktan bir uyarının gelmemesinin ardından orta noktayı gösterdi.
Beşiktaş - Rizespor maçında VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyordu.
MURIQI: "ONUN DA BANA TEMASI VAR"
Muriqi, karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili, "Pozisyonu daha izlemedim. Sahanın içindeyken faul değil gibi geldi ama bazıları faul diyor. Sonuçta hoca VAR'a gitti, gol kararı çıktı. Onun da bana bir teması var. İttim mi, itmedim mi maç içinde tam göremiyoruz" diye konuştu.
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