Beşiktaş'ta gol için yoğun itiraz

MURIQI: "ONUN DA BANA TEMASI VAR"

'ınile oynadığı mücadelede Karadeniz ekibinin attığı gol tartışma yarattı.Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu 50. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrasında ceza alanı içinde Muriqi ve Enzo Roco arasında bir itişme yaşandı ve Roco'ya çarpan top ağlarla buluştu.Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun faul olduğunu belirterek VAR'a başvurulmasını istedi ancak Bülent Yıldırım kulaklıktan bir uyarının gelmemesinin ardından orta noktayı gösterdi.Beşiktaş - Rizespor maçında VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyordu.Muriqi, karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili, "" diye konuştu.