Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Gökhan Töre'nin sakatlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!
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28 Ocak 2021 18:33
Süper Lig lideri Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah - beyazlıların hücum oyuncusu Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



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