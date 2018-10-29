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Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!

Uzun bir süre sonra Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş ilk 11'inde yer alan Gökhan Töre, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku!
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29 Ekim 2018 20:44
Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de yerini alan Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçında ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kaldı.

2016 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez Beşiktaş'ta 11'de başlayan Gökhan, 33. dakikada kendisini yere bıraktı ve 'değişiklik' işareti yaptı.

İlk yarım saatte etkili oyunuyla dikkat çeken Gökhan Töre, sekerek saha kenarına gelirken yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.

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