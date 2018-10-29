Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de yerini alan Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçında ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kaldı.
2016 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez Beşiktaş'ta 11'de başlayan Gökhan, 33. dakikada kendisini yere bıraktı ve 'değişiklik' işareti yaptı.
İlk yarım saatte etkili oyunuyla dikkat çeken Gökhan Töre, sekerek saha kenarına gelirken yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.
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2016 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez Beşiktaş'ta 11'de başlayan Gökhan, 33. dakikada kendisini yere bıraktı ve 'değişiklik' işareti yaptı.
İlk yarım saatte etkili oyunuyla dikkat çeken Gökhan Töre, sekerek saha kenarına gelirken yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın