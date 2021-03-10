Beşiktaş'ta Gökhan Töre için sakatlık açıklaması

Antrenmanda sakatlık yaşayan Gökhan Töre, Başakşehir maçlarında oynayamayacak

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre için sakatlık açıklaması
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10 Mart 2021 12:58
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlık geçirdiği açıklandı. Antrenmanda sakatlık yaşayan Gökhan Töre, sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Ligde ve kupadaki Başakşehir maçlarında Gökhan Töre görev alamayacak

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelrine yer verildi.

Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan Gökhan, siyah beyazlıların oynadığı 32 maçın'ın 20'sinde görev yapamadı.



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