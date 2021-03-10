Beşiktaş'ta Gökhan Töre için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlık geçirdiği açıklandı. Antrenmanda sakatlık yaşayan Gökhan Töre, sahalardan 2 hafta uzak kalacak.
Ligde ve kupadaki Başakşehir maçlarında Gökhan Töre görev alamayacak
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelrine yer verildi.
Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan Gökhan, siyah beyazlıların oynadığı 32 maçın'ın 20'sinde görev yapamadı.
Ligde ve kupadaki Başakşehir maçlarında Gökhan Töre görev alamayacak
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelrine yer verildi.
Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan Gökhan, siyah beyazlıların oynadığı 32 maçın'ın 20'sinde görev yapamadı.