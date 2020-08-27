Beşiktaş'ta Gökhan Töre için karar anı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde olan Gökhan Töre için karar bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için karar anı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 09:57
Beşiktaş Gökhan Töre transferinde sona geldi.

Siyah-Beyazlı yönetim Yeni Malatyaspor'un Gökhan için istediği Umut Nayir ve Tyler Boyd takasına sıcak bakıyor.

Ancak yönetim Teknik Direktör Sergen Yalçın'la son bir görüşme daha yapacak.

Bu görüşmenin ardından Yeni Malatyaspor'a son karar bildirilecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için