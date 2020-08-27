Beşiktaş'ta Gökhan Töre için karar anı!

Beşiktaş Gökhan Töre transferinde sona geldi.



Siyah-Beyazlı yönetim Yeni Malatyaspor'un Gökhan için istediği Umut Nayir ve Tyler Boyd takasına sıcak bakıyor.



Ancak yönetim Teknik Direktör Sergen Yalçın'la son bir görüşme daha yapacak.



Bu görüşmenin ardından Yeni Malatyaspor'a son karar bildirilecek.