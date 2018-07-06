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Beşiktaş'ta Gökhan Töre hedefi koydu

Beşiktaş'ta bir dönem hücumun vazgeçilmez ismi olan ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle formasına hasret kalan Gökhan Töre, gelecek sezona iddialı başlamak istiyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre hedefi koydu
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06 Temmuz 2018 11:13
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışan 26 yaşındaki futbolcu, ekstra çalışmalar yaparak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışıyor.

Teknik heyet de, tecrübeli futbolcuya yeni transfer gözüyle bakıyor.

Töre, geçtiğimiz sezonda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamıştı. 

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