Beşiktaş'ta Gökhan Töre hedefi koydu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışan 26 yaşındaki futbolcu, ekstra çalışmalar yaparak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışıyor.
Teknik heyet de, tecrübeli futbolcuya yeni transfer gözüyle bakıyor.
Töre, geçtiğimiz sezonda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamıştı.
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Teknik heyet de, tecrübeli futbolcuya yeni transfer gözüyle bakıyor.
Töre, geçtiğimiz sezonda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamıştı.
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