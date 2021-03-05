Beşiktaş'ta Gökhan töre göze girdi!

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor maçının son 15 dakikasında ortaya koyduğu pozitif performansla teknik heyetten geçer not aldı.

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Beşiktaş'ta Gökhan töre göze girdi!
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05 Mart 2021 09:46
Kartal'ın deneyimli kanat oyuncusu Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor maçının son 15 dakikasında ortaya koyduğu pozitif performansla teknik heyetten geçer not aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Rachid Ghezzal'ın yerine 75. dakikada oyuna dahil olan ve hücuma hareketlilik getiren Gökhan'ın futbolundan memnun olduğu aktarıldı. Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Gökhan'a daha fazla şans tanımanın planlarını yaptığı vurgulandı.

Ersin Destanoğlu sevinci
Yeni Malatyaspor deplasmanında rahatsızlığı yüzünden görev yapamayan Ersin Destanoğlu dün takımla birlikte çalıştı. Önceki gün hastanede detaylı kontrolleri yapılan genç kalecide herhangi bir probleme rastlanmamıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şu an hiçbir şikayeti bulunmayan Ersin'e Gaziantep maçında ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.

 



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