Beşiktaş'ta Gökhan Töre geri dönüyor

Beşiktaş'ta Hasic, Atakan ve Dorukhan'dan sonra Gökhan Töre'den de güzel haber geldi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre geri dönüyor
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04 Kasım 2020 09:28
Beşiktaş'a sakatlardan güzel haberler geldi. Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başladı. Dorukhan'ın Malatya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı anlaşıldı. Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou ise takımla çalışmalara başlayacak.

ADEM LJAJİC'E MENTAL DESTEK

Denizli maçında yedek soyunan Ljajic hocasına küsmüş, maç öncesi isteksiz ısınma hareketleriyle tepki çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu, dünkü antrenmanda oldukça neşeli görünürken, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin kendisine mental açıdan destek vereceği öğrenildi.



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