Kendisini hazırlıyor

2014-15 sezonunda Rus ekibi Rubin Kazan'dan, Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah- Beyazlı formayla 2 sezonda gösterdiği başarılı performansla West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, İngiltere macerası sonrasında ritmini bulamadı. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ada'da yalnızca 8 maçta görev yapan milli oyuncu geçen sezon başında Kara Kartal'a geri dönmüştü. Ancak 2017-2018 sezonu başında tekrar sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yalnızca son hafta oynanan Sivasspor karşısında 8 dakika süre alabildi.İki sezondur yalnızca 457 dakika forma giyen Gökhan, bu sezona hem umutlu hem de fit girdi. Fazla kilolarından kurtulan deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde görev yaptığı 3 maçta 1 asiste imza attı ve eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen deneyimli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi hedefliyor. Bu nedenle idmanlarda ekstra çalışmalar yapan ve kondisyon olarak kendisini hazırlayan başarılı futbolcu, düzenli olarak forma giymeyi dört gözle bekliyor.