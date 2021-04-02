Beşiktaş'ta Gökhan Töre forma istiyor

Sakatlığını atlatan ve takıma katılan Gökhan Töre, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde idmanlarda sergilediği performans ile göz dolduruyor.Milli arayı ekstra çalışmalar ile değerlendiren ve yeniden form tutmayı başaran 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun, Kasımpaşa karşısında sahada olmayı çok istediği belirtildi.Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.Beşiktaş'ın muhtemel 11 planları