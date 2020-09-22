Beşiktaş'ta Gökhan Töre çabuk ısındı

Beşiktaş'ta son transfer Gökhan Töre, siyah-beyazlılarla ikinci antrenmanına çıktı.
Takıma kısa sürede adapte olan ve formunu artırmaya başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, etkili görüntüsüyle teknik ekibin de beğenisini kazandı. Siyah- Beyazlı formayla yeni macerasında öncekinde olduğu gibi başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Töre, görev alacağı ilk maçtan itibaren ilk 11'in değişilmez ismi olmak istiyor.
Takıma kısa sürede adapte olan ve formunu artırmaya başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, etkili görüntüsüyle teknik ekibin de beğenisini kazandı. Siyah- Beyazlı formayla yeni macerasında öncekinde olduğu gibi başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Töre, görev alacağı ilk maçtan itibaren ilk 11'in değişilmez ismi olmak istiyor.