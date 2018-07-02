Kampa özel diyetisyen

Süreyya Soner'e Fabri'den destek

Jeremain Lens'i kadroda düşünmeyen Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye yeni transfer gözüyle bakıyor. Tatil döneminde kendisine verilen özel programı aksatmayan yıldız futbolcu, sezon açılışına hazır şekilde geldi. Sezon açılışında takımla beraber Ümraniye'de hazır bulunan ve kardeşinin düğünü için özel izin isteyen Töre, 1 gün rötarlı şekilde Slovakya kampına katıldı. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in en çok beklenti içinde olduğu isimler arasında yer alıyor.Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirdi. 1 yıldır kulüpte görev yapan diyetisyen Müge Özyurt takımla birlikte Samorin'e gelirken futbolculara genel diyet programı uyguluyor. Müge Özyurt ayrıca her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar da hazırlıyor ve gün gün futbolcuların durumunu kontrol altında tutuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Müge Özyurt'un bir yıldır süre gelen çalışmalarından çok memnun olduğu ve bu yüzden kampa getirdiğiFabri, dün sabah yapılan idman öncesinde yaptığı hareketlerle ön plana çıkmasını bildi. Yıllardır kulüpte malzemecilik yapan Süreyya Soner'e yardım etmek için idmanda kullanılacak topları kendisi taşıyan İspanyol file bekçisi bu davranışıyla alkış topladı. Deneyimli kaleci ek olarak idman sahasına geldiği sırada kendisinden imza isteyen Galatasaraylı taraftarları geri çevirmedi.