Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Karsdorp için teklif

Beşiktaş sağ bek transferine odaklandı. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler Roma'da kadro dışı bırakılan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp için İtalyan kulübüne teklifte bulundu.Karsdrop için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş, Roma'nın olumlu cevap vermesi durumunda Hollandalı futbolcuyla da görüşerek bu transferi sonuçlandıracak.25 yaşındaki Hollandalı sağ bek için geçtiğimiz sezonu Hollanda takımlarından Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti.Hollanda ekibinde geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giyen Karsdorp 2 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.