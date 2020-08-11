Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Karsdorp için teklif

Kartal, Gökhan Gönül'den boşalan sağ bek pozisyonunu Karsdorp'u transfer ederek doldurmak istiyor. Roma'nın kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için İtalyan kulübüyle görüşmeler sürüyor.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Karsdorp için teklif
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11 Ağustos 2020 10:01
Beşiktaş sağ bek transferine odaklandı. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler Roma'da kadro dışı bırakılan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp için İtalyan kulübüne teklifte bulundu.

Karsdrop için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş, Roma'nın olumlu cevap vermesi durumunda Hollandalı futbolcuyla da görüşerek bu transferi sonuçlandıracak.

25 yaşındaki Hollandalı sağ bek için geçtiğimiz sezonu Hollanda takımlarından Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti.

FEYENOORD'DA 21 MAÇTA OYNADI

Hollanda ekibinde geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giyen Karsdorp 2 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.




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