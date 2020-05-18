Beşiktaş'ta gizli transfer operasyonu

Koronavirüs pandemisi öncesinde de mali konularda adım atarken adeta kılı kırk yaran Beşiktaş Yönetimi, dış transferde takım içi ekonomik dengelerin yanı sıra kadrodaki oyuncuların psikolojik durumlarını da göz önünde bulunduracak.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasına karar vermesi ardından transfer çalışmalarını daha gizli yürütmeyi kararlaştıran siyah-beyazlılar, mevcut kadrodaki isimlerin gelişmelerden olumsuz etkilenmesini istemiyor.Sezonu mümkün olduğu kadar yukarılarda bitirmenin planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, maçların oynanacak olması nedeniyle kadroda bulunan tüm futbolcuların psikolojik performansının düşmemesi için transfer çalışmalarını gizli tutmaya çalışacak.Kadroda hem yüksek ücret alan oyuncular hem de kiralık sözleşmesi biten isimlerin bulunması nedeniyle birçok pozisyon için arayış içinde olan siyah-beyazlılar, dışarıya bilgi sızmaması için transfer çalışmalarını tek bir elden yönetecek. Transfer döneminde ligin devam etmesinin sıkıntılarını minimumda tutmak isteyen yönetim, menajerlerin her yöneticiye futbolcu önermesinin önüne geçmek için transfer yetkisini tek elde toplayacak. Geçmişte yapılan hataların Beşiktaş'a ne kadar pahalıya mal olduğunu bilen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda çok titiz davrandığı ifade edildi.