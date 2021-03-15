Beşiktaş'ta gizli güç: Valentin Rosier

Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla adeta hayat buldu. Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Fransız sağ bek, görev bölgesindeki etkili görüntüsüyle Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı.



Hem savunmada hem de hücumda etkili olmayı başaran Rosier, önceki gün Josef de Souza'nın Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golün pasını veren isim oldu. Rosier, bu sezon 22 lig maçı sonunda 1 gol ve 4 asistle oynadı.



