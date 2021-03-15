Beşiktaş'ta gizli güç: Valentin Rosier

Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla adeta hayat buldu. Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Fransız sağ bek, bu sezon 22 lig maçı sonunda 1 gol ve 4 asistle oynadı.

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Beşiktaş'ta gizli güç: Valentin Rosier
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15 Mart 2021 11:36
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Sezon başında Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla adeta hayat buldu. Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Fransız sağ bek, görev bölgesindeki etkili görüntüsüyle Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı.

Hem savunmada hem de hücumda etkili olmayı başaran Rosier, önceki gün Josef de Souza'nın Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golün pasını veren isim oldu. Rosier, bu sezon 22 lig maçı sonunda 1 gol ve 4 asistle oynadı.



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