Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier yine sağda

Beşiktaş'ta önemli çıkışın mimarları olan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak zorlu mücadelede de birlikte görev yapacak.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier yine sağda
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12 Aralık 2020 13:00
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kazandırdığı sağ bek Valentin Rosier ve sağ kanat Rachid Ghezzal, yakaladıkları uyumla takımın son 3 haftada yaşadığı önemli çıkışın mimarları arasında yer almıştı.

Takım çalışmalarındaki performanslarıyla da teknik ekibe güven veren ikili, Süper Lig'de 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak zorlu mücadelede de birlikte görev yapacak.



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