Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kazandırdığı sağ bek Valentin Rosier ve sağ kanat Rachid Ghezzal, yakaladıkları uyumla takımın son 3 haftada yaşadığı önemli çıkışın mimarları arasında yer almıştı.
Takım çalışmalarındaki performanslarıyla da teknik ekibe güven veren ikili, Süper Lig'de 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak zorlu mücadelede de birlikte görev yapacak.
Takım çalışmalarındaki performanslarıyla da teknik ekibe güven veren ikili, Süper Lig'de 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak zorlu mücadelede de birlikte görev yapacak.