Beşiktaş'ta Ghezzal takıma ısındı

Beşiktaş, Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal'den yüksek verim aldı. Cezayirli yıldız kısa sürede takıma uyum sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal takıma ısındı
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18 Aralık 2020 11:07
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, kısa sürede Siyah-Beyazlılar'a uyum sağladı.
7 maçta 3 asistlik bir katkı veren 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Cezayirli sağ kanat, özellikle attığı kilit paslar ile rakip savunmacıları çok zorladı. Maç başına 2.6 kilit pas ortalaması tutturan Ghezzal, bu alanda Süper Lig'de 2. sırada yer aldı.




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