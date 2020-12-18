İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, kısa sürede Siyah-Beyazlılar'a uyum sağladı.
7 maçta 3 asistlik bir katkı veren 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Cezayirli sağ kanat, özellikle attığı kilit paslar ile rakip savunmacıları çok zorladı. Maç başına 2.6 kilit pas ortalaması tutturan Ghezzal, bu alanda Süper Lig'de 2. sırada yer aldı.
7 maçta 3 asistlik bir katkı veren 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Cezayirli sağ kanat, özellikle attığı kilit paslar ile rakip savunmacıları çok zorladı. Maç başına 2.6 kilit pas ortalaması tutturan Ghezzal, bu alanda Süper Lig'de 2. sırada yer aldı.