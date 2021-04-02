Beşiktaş'ta Ghezzal, Rosier ve Dorukhan kararı!

Beşiktaş, gösterdikleri performansla taraftarın beğenisini kazanan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i gelecek sezon da kadroda tutmak istiyor. Ligde yaptığı 13 asistle zirvede bulunan Cezayirli Ghezzal'ın "Ben burada mutluyum ve kalmak istiyorum" demesi siyah-beyazlıların elini güçlendirdi.



HAZİRAN AYINDA GÖRÜŞME



Yöneticiler, 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda tutmayacak olan Leicester City ile haziran ayında masaya oturup uygun bir bedele transferi bitirecek.



ROSIER DEVREYE GİRECEK



Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier de Portekiz kulübüne dönmek istemediğini iletti. Bu sezon 26 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynayan Fransız sağ bekin yeşil-beyazlılarla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 24 yaşındaki oyuncu, Lizbon kulübünden Beşiktaş'a transferinde kolaylık sağlanmasını isteyecek.



DORUKHAN'LA BU KADAR



Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak için çaba sarf eden Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için ise yeni bir girişimde bulunmayacak. Mart sonuna kadar süre verilen 24 yaşındaki futbolcudan herhangi bir yanıt gelmemesi, yönetimin sabrını taşırdı. Bu sezon 1289 dakika şans bulduğu siyah-beyazlılarda sadece 3 asisti olan orta saha oyuncusunun yeni durağının İspanya olması bekleniyor.



