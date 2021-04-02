Beşiktaş'ta Ghezzal, Rosier ve Dorukhan kararı!

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Dorukhan Toköz için son kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ghezzal, Rosier ve Dorukhan kararı!
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02 Nisan 2021 09:08
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş, gösterdikleri performansla taraftarın beğenisini kazanan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i gelecek sezon da kadroda tutmak istiyor. Ligde yaptığı 13 asistle zirvede bulunan Cezayirli Ghezzal'ın "Ben burada mutluyum ve kalmak istiyorum" demesi siyah-beyazlıların elini güçlendirdi.

HAZİRAN AYINDA GÖRÜŞME

Yöneticiler, 28 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda tutmayacak olan Leicester City ile haziran ayında masaya oturup uygun bir bedele transferi bitirecek.

ROSIER DEVREYE GİRECEK

Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier de Portekiz kulübüne dönmek istemediğini iletti. Bu sezon 26 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynayan Fransız sağ bekin yeşil-beyazlılarla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 24 yaşındaki oyuncu, Lizbon kulübünden Beşiktaş'a transferinde kolaylık sağlanmasını isteyecek.

DORUKHAN'LA BU KADAR

Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak için çaba sarf eden Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için ise yeni bir girişimde bulunmayacak. Mart sonuna kadar süre verilen 24 yaşındaki futbolcudan herhangi bir yanıt gelmemesi, yönetimin sabrını taşırdı. Bu sezon 1289 dakika şans bulduğu siyah-beyazlılarda sadece 3 asisti olan orta saha oyuncusunun yeni durağının İspanya olması bekleniyor.



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