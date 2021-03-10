Beşiktaş'ta Ghezzal için düğmeye basıldı

Sergen Yalçın'ın da kalmasını istediği Süper Lig'in asist kralı için yönetim, nisan ayında Leicester City ile masaya oturacak.



Süper Lig lideri Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek takımdaki kiralık oyuncular hakkında görüş alış verişinde bulundu.



Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun için olumlu rapor verdi.



Leicester, 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen 3 milyon euroluk ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.



ABOUBAKAR UZUYOR



5 maçta en az 45 dakika görev alırsa, mukavelesindeki 1+1'lik opsiyon devreye girecek olan Aboubakar konusunda aceleci olmayan siyah beyazlı yönetim, önceliği Süper Lig asist kralı Rachid Ghezzal'a verdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 19 maçta 11 asist yapan Cezayirli futbolcu için nisan ayında kulübü Leicester ile görüşmelere başlayacak.



