Beşiktaş'ta Ghezzal dönüyor

Siyah-Beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Güne ısınma koşularıyla başlayan oyuncular, sonrasında pas ve çift kale maç idmanı yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kara Kartal'da kalçasından sakatlığını atlatan ve önceki gün takımla koşulara başlayan Rachid Gnezzal, dünkü idmanda takımla çalıştı.



Yedek kulübesinde...



Cezayirli kanat oyuncusunun takıma beklenenden erken katılması teknik ekibi sevindirdi. İdman eksiği bulunan yıldız ismin Denizlispor mücadelesinin kadrosunda yer alması ancak oyuna yedek başlaması bekleniyor. Kara Kartal'da Denizlispor mücadelesinin çalışmaları, bugün saat 17.00'de yapılacak antrenmanla noktalanacak ve takım sonrasında kampa girecek.



