Beşiktaş'ta Ghezzal büyüledi

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal, Başakşehir karşısında ortaya koyduğu klas görüntüyle dikkat çekti. Özellikle hücum hattına kattığı hareketle alkış toplayan tecrübeli futbolcu, teknik ekibin beğenisini kazandı

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ghezzal büyüledi
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22 Kasım 2020 12:25
Kara Kartal'ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı formayla dün akşam ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. 

Vodafone Park'ta oynanan Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 71 dakika oyunda kaldı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında hücum hattına gönderdiği toplarla birçok kez Vincent Aboubakar'a pozisyon yaratan Ghezzal, klas futboluyla Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti.

Karşılaşmayı gol ya da asistle tamamlayamamasına karşın ortaya koyduğu görüntüyle teknik ekibi memnun eden Cezayirli kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'yle haftaya pazar günü Kadıköy'de oynanacak maça da ilk 11'de çıkması bekleniyor.



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