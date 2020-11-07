Beşiktaş'ta Ghezzal, Antep'te etkisiz kaldı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, sezona iyi bir giriş yapmıştı.

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Beşiktaş'ta Ghezzal, Antep'te etkisiz kaldı!
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07 Kasım 2020 12:14
Beşiktaş'ın Leicester City'den transfer ettiği Rachid Ghezzal, sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ancak Ghezzal da dün takım arkadaşlarına ayak uydurdu ve vasat bir performans sergiledi.

Cezayirli futbolcu, 58 dakika sahada kalıp 34 kez topla buluştu. Ghezzal'ın 3 orta denemesinden 1'i isabetli oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. Rachid Ghezzal, bir şut denemesinde kaleci Günay'a takıldı.



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