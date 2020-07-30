Beşiktaş'ta gençlerin maaşına kesinti yapılmayacak

Beşiktaş'ta genç futbolcuların düşük maaşında indirim yapacağı haberlerinin ardından yönetim cephesinden yanıt geldi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta gençlerin maaşına kesinti yapılmayacak
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30 Temmuz 2020 08:51
Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri %15'in kesilmeyeceği kaydedildi.

Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.



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