Beşiktaş'ta gençlerin maaşına kesinti yapılmayacak

Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri %15'in kesilmeyeceği kaydedildi.
Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.
Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.