Beşiktaş'ta gençlerin maaşına kesinti yapılmayacak

Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri %15'in kesilmeyeceği kaydedildi.



Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.



