Ligde pazar günü Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadele sonrasında Türkiye Kupası 5. tur maçında 17 Aralık perşembe günü 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'yla karşı karşıya gelecek.



Teknik ekip, bu karşılaşmaya genç ve yedek ağırlıklı kadroyla çıkacak. Emre Bilgin, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı, Atakan Üner, Kaan Kalafat, Kartal Yılmaz ve Emirhan Delibaş gibi genç isimlerin bu mücadelede süre alması bekleniyor.





