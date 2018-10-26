Beşiktaş'ta gençlere 'Güneş' doğmuyor!

Eljif ve Barış,Ozan ve Yunus gibi gençler A takıma monte edilmeye çalışılırken Beşiktaş'ta Güven ve Dorukhan, oynadıkları süre açısından bu oyuncuların çok gerisinde kaldı. Kariyeri düşen oyuncuları parlatmakla bilinen Şenol Güneş, gençleri aynı oranda öne çıkartamıyor.Özellikle kariyerinde düşüş gösteren isimleri yeniden parlattığı için büyük övgüler alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç oyunculara çok fazla şans vermediği için eleştiriliyor. Göztepe ile oynanan son maçta eksikler olmasına rağmen Güneş, gençleri tercih etmedi. Buna karşın ezeli rakiplerinin hocaları gençlere her fırsatta forma vermeye çalışıyor. Yeniden yapılanma içine giren Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Eljif Elmas ve Barış Alıcı gibi isimleri takıma monte etmeye çalışırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak'ı oynatmasıyla manşetleri süslüyor.Terim 18 yaşındaki stoperi Süper Lig'de oynattıktan sonra önceki gün Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçında da sahaya sürdü. Böylece Kabak, ilk 11'de sahaya çıkan en genç Devler Ligi oyuncusu oldu ve oynadığı futbolla da maçın adamlarından biri seçildi. Buna karşın siyah beyazlı ekipte Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi genç isimler istenilen düzeyde forma giyebilmiş değil. En şanslı isim ise Utku Yuvakuran ama o da sakatlıklar yüzünden 2 maça çıkabildi. Geçen sezon da A takımda yer alan stoper Fatih Aksoy, nispeten şanslı zira içlerinde en çok o oynayabildi. Ama Roco'nun performansını görünce "Fatih'in ne eksiği var" diye de sormak çok aykırı kaçmıyor.Bu sezon 136 dakika şans bulan Fatih, bu süreleri B36 Torshavn maçlarında aldı. 27 dakika forma giyen Dorukhan ise B36 Torshavn ve Partizan maçlarında yedekten sahaya çıktı. Güven Yalçın ise sadece bir maçta 88. dakikada oyuna girebildi. Utku Yuvakuran ise Tolga Zengin sakatlığı ve Karius da henüz yeni geldiği için 2 maçta sahaya çıkabildi. Üstelik Şenol Güneş, geçen sezonlar da genç oyunculara çok fazla şans tanımadı. Atınç Nukan ve Eslem Öztürk gibi oyuncular Güneş'in elinde parlayamadı. Geçen sezon alınan Orkan Çınar, hiç lig maçı oynamadan kiralandı. Bu sezon da Umut Nayır, forma yüzü görmeden kiralık gönderildi.