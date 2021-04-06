Beşiktaş'ta futbolcuların tepkisi; 'Operasyon'

Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda farkı açma şansını Kasımpaşa'ya yenilerek teperken gündeme yine hakem geldi. Üste üste ikinci defa Beşiktaş'ın maçını yöneten Halil Umut Meler'in kararlarına bu defa futbolcular daha çok isyan etti.Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" dediği Meler, özellikle Aytaç Kara'yı oyundan atmamasıyla şimşekleri üzerine çekti.Oyuncuların şikayetleri sonrası Sergen Yalçın, "Bu maçta ne olursa olsun ama oyuncu kaybedemeyiz. Yeteri kadar eksiğimiz var" diyerek sarı kart ceza sınırındaki Josef, Rosier ve Necip'e tedbirli oynamaları için uyarıda bulundu. Zorlu Alanyaspor maçı düşünülerek kart görmemesi sağlanan üç isim cezalı duruma düşmedi ancak sezon başından bu yana en silik performanslarına imza atmak zorunda kaldılar. Sahada bilindik Beşiktaş olmayınca da şampiyonluk yolunda çok önemli üç puan bırakılmış oldu.Türk futbol tarihinde yıllar sonra bir ilk olarak Beşiktaş'ın üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler, kırmızı kart ve penaltı tartışmaları sebebiyle siyah beyazlıların yine tepkisini çekmişti. MHK, hafta içi oynanacak maçlarda Meler'e görev vermedi.