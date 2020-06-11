Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi

Beşiktaş lige dönüşe hazırlanırken, yönetim oyunculara moral olmak adına ödemelere devam ediyor.

Haber; Takvim
Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi
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11 Haziran 2020 10:01
Beşiktaş yönetimi, Antalya maçı öncesinde futbolcuların biriken maaşlarının bir kısmını ödedi.

Lig öncesi oyuncuların moralini yükselten yönetim, futbolcuları tesislerde de yalnız bırakmıyor.

Futbolcularla bire bir ilgilenen Başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları, kalan ödemelerin de en kısa sürede yapılacağını aktardı.

Öte yandan TFF'nin belirlediği kriterlerden dolayı Siyah-Beyazlılar bugün (12 Haziran) Kovid-19 testinden geçecek.

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