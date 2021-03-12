Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonunda Sergen Yalçın'a gitti

Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta futbolcular, galibiyeti Sergen Yalçın'la kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonunda Sergen Yalçın'a gitti
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12 Mart 2021 22:10
Beşiktaşlı futbolcular, 3-2 kazandıkları Başakşehir maçında son düdüğün çalmasının ardından galibiyeti teknik direktörleriyle kutladı.

Maçın sonunda siyah-beyazlı futbolcular, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'la galibiyeti kutladı. Yalçın, locada ayağa kalkarak futbolcularını alkışladı.



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