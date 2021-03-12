Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonunda Sergen Yalçın'a gitti

Beşiktaşlı futbolcular, 3-2 kazandıkları Başakşehir maçında son düdüğün çalmasının ardından galibiyeti teknik direktörleriyle kutladı.
Maçın sonunda siyah-beyazlı futbolcular, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'la galibiyeti kutladı. Yalçın, locada ayağa kalkarak futbolcularını alkışladı.
Maçın sonunda siyah-beyazlı futbolcular, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'la galibiyeti kutladı. Yalçın, locada ayağa kalkarak futbolcularını alkışladı.