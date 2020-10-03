Beşiktaş'ta forvet planı değişebilir

Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir forvet daha almayı planlıyor. Kalinic'i liste başında tutan siyah-beyazlıların, biri dünya yıldızı 3 isimle temas halinde olduğu öğrenildi.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta forvet planı değişebilir
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03 Ekim 2020 10:49
Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.

Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Manzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

Balotelli ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ilk etapta soğuk bakması nedeniyle anlaşmayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mecbur kalması halinde İtalyan forveti tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

Balotelli dışında menajerlerin önerdiği bir diğer isim olan Mario Manzukic'i de mercek altında tutan siyah-beyazlılar, daha önce temas kurulan Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile de bağlarını koparmadı.

Golcü transferinde ilk hedef olarak Kalinic'i belirleyen siyah-beyazlılar bir taraftan da yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'e gelmesi muhtemel teklifler üzerinde çalışan yönetim, gerekirse bir yabancının sözleşmesini devre arasına kadar dondurmanın hesaplarını yapıyor.

Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas ile yolları ayırmaya çalışan siyah-beyazlılar, bu oyuncuları en kısa sürede kiralık veya bonservisleriyle birlikte göndermek istiyor.



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