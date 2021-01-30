Beşiktaş'ta forvet gelirse Güven gidecek!

Beşiktaş'ta forvete bir transfer yapılırsa genç futbolcu Güven Yalçın kiralanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta forvet gelirse Güven gidecek!
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30 Ocak 2021 10:59
Beşiktaş, 22 yaşındaki forveti Güven Yalçın için Portekiz ekibi Nacional de Madeira'dan gelen kiralama teklifini bekletiyor.

Bu sezon Aboubakar ve Larin'in performansları nedeniyle geri planda kalan milli futbolcunun düzenli olarak forma giymesi için bu tercihte bulunulduğu kaydedildi. Sözleşmede opsiyon maddesinin olmadığı belirtildi.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 16 maça çıkan Güven, 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.



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