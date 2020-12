Beşiktaş'ta forma adaleti başarıyı getirdi

Siyah-beyazlılarda Erzurum maçındaki farklı skor sonrasında moraller de üst seviyede. 4-0'lık galibiyetin yanı sıra sahaya çıkan her oyuncunun yüksek performans ve hırsı da camiayı sevindiren detaylardan. Bu durumun ardında yatan ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma adaleti. "15-16 ilk 11 oyuncumuz var" diyen Yalçın, bu sezon herkese şans tanıyor.Resmi maçlarda 29 oyuncuya süre veren Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda şu ana dek sadece takımın 3. kalecisi 16 yaşındaki Emre Bilgin'i oynatmadı.Sezon başında takımıyla yaptığı görüşmede, "Herkes bu formayı giyecek. Her an hazır olun ve ona göre çalışın" diyen Sergen Yalçın uygulamada da bunu hayata geçirdi ve bütün oyuncularına forma şansı tanıdı. Bu sayede takım içi rekabet üst seviyeye çıkarken, performanslar da beraberinde yükseldi.37 yaşındaki Atiba, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 1059 dakika süre alarak takımın en çok sahada kalan ismi oldu.