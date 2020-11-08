Beşiktaş'ta flaş ayrılık: Burak Bıyıktay!

Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Burak Bıyıktay ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.



Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.



Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



