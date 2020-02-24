Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor maçının ardından hakemi Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulundu.Alexander Sörtloth'un attığı birinci gol öncesi giriştiği mücadeleyi defalarca izleyen siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncunun, Atiba Hutchinson'a net bir faul yaptığını dile getirdi.Bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin, hakem Fırat Aydınus'un VAR'a gitmemesiyle ilgili olarak TFF ve MHK'da girişimde bulunacağı belirtildi.