Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor maçının ardından hakemi Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulundu.
Alexander Sörtloth'un attığı birinci gol öncesi giriştiği mücadeleyi defalarca izleyen siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncunun, Atiba Hutchinson'a net bir faul yaptığını dile getirdi.
Bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin, hakem Fırat Aydınus'un VAR'a gitmemesiyle ilgili olarak TFF ve MHK'da girişimde bulunacağı belirtildi.
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Alexander Sörtloth'un attığı birinci gol öncesi giriştiği mücadeleyi defalarca izleyen siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncunun, Atiba Hutchinson'a net bir faul yaptığını dile getirdi.
Bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin, hakem Fırat Aydınus'un VAR'a gitmemesiyle ilgili olarak TFF ve MHK'da girişimde bulunacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın