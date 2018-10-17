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Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan Pepe haberine yalanlama

Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesi haziranda biten Pepe'yi devre arasında göndererek hem mali kaynak yaratmayı hem de yıldız oyuncunun 5 milyon Euro'luk yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı iddia edilmişti.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan Pepe haberine yalanlama
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17 Ekim 2018 08:16
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Pepe'nin transfer haberleri hakkında konuştu ve taraftara "İnanmayın" dedi.

İŞTE GAZETEDE YER ALAN HABER

Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen Pepe'nin Beşiktaş macerası sona ermek üzere… Siyah-beyazlı yönetimin 35 yaşındaki tecrübeli stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.

FİKRET ORMAN YALANLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündem değerlendirmesi yaparken Pepe haberinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fikret Orman açıklamasında,  Şu anda gündem boş olduğu için bir şeyler çıkıyor. Pepe satılıyormuş diyorlar, takımı karıştırmaya çalışıyorlar. 8 aylık sözleşmesi var. Bunlara inanmayın, biz ne diyorsak onlara inansınlar" şeklinde konuştu.


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