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Beşiktaş'ta Fikret Orman imza için devrede

Beşiktaş'ta ara transferde golcü almak için çalışmalar sürüyor. Başkan Fikret Orman, Olivier Giroud bizzat devreye girdi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman imza için devrede
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09 Ekim 2018 12:32
Sezon başında forvet hattına beklenen takviyeyi yapamayan ve sonrasında Alvaro negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş Ocak ayı için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın bu konuyla bizzat ilgilendiği ve Chelsea'nin golcüsü Olivier Giroud'yu getirmekte kararlı olduğu belirtiliyor.

İngiliz basını, Beşiktaş Başkanı'nın Chelsea kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak, Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü.

Giroud şu ana kadar İngiltere Ligi'nde Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi. 32 yaşındaki golcü daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.



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