Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı cevabı; 'Gerilim bize zarar verir'

Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışında var olduğunu bir kez daha gösteren Beşiktaş'ta, yönetim kurulu ve teknik heyet, Fenerbahçe derbisinin sakin bir atmosferde oynanmasını istiyor.Siyah-beyazlılar dev maçta yaşanabilecek olası gerilimin kendilerine büyük zarar vereceğini düşünüyor. Özellikle yönetim kurulunun bu konuda çok hassas olduğu bildirilirken, siyah-beyazlı bazı idarecilerin, "Son yıllarda Fenerbahçe ile oynadığımız derbilerdeki gerginlikler bizim aleyhimize işledi. Kadıköy'de, hocamız Şenol Güneş'e yabancı cisim atılması, kendi evimizde Robin van Persie ile Oğuzhan arasında yaşananlar ve Quaresma'nın Fenerbahçe derbilerinde gördüğü kartlardan hep biz zararlı çıktık. Madem zirveye oynuyoruz o zaman bu kritik derbide daha sakin oynamalıyız" ifadelerini kullandıkları belirtildi.Başkan Fikret Orman'ın ise Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasından sonra artık bu tür gerginliklerin yaşanmayacağını düşündüğü ve Dolmabahçe'de sarı-lacivertli yönetim, futbolcular ve taraftarlara gerekli misafirperverliğin gösterileceğini söylediği vurgulandı.Gerginliklerden belki de en çok zararı gören Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yönetim kurulu gibi düşündüğü ve takımı bu anlamda da derbiye hazırladığı bildirildi. Deneyimli hocanın, taktik çalışmaların yanında psikolojik olarak da takımını stresten uzak tutmaya çalıştığı vurgulandı. Güneş'in özellikle derbi için Quaresma'ya uyarılarda bulunduğu ifade edildi