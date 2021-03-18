Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için kaleci kararı

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta kaleye geçecek isim belli oldu.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için kaleci kararı
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18 Mart 2021 09:54
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Kupadaki Başakşehir karşılaşmasında yedek soyunan Ersin Destanoğlu, pazar günü kalede olacak.

Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımın çıkışında önemli pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, önceki akşam Başakşehir'le oynanan maçta kulübeye geçmişti.

Dinlenme şansı bulan 20 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerine pazar günkü Fenerbahçe derbisiyle birlikte geri dönecek.



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