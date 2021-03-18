Kupadaki Başakşehir karşılaşmasında yedek soyunan Ersin Destanoğlu, pazar günü kalede olacak.
Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımın çıkışında önemli pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, önceki akşam Başakşehir'le oynanan maçta kulübeye geçmişti.
Dinlenme şansı bulan 20 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerine pazar günkü Fenerbahçe derbisiyle birlikte geri dönecek.
Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımın çıkışında önemli pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, önceki akşam Başakşehir'le oynanan maçta kulübeye geçmişti.
Dinlenme şansı bulan 20 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerine pazar günkü Fenerbahçe derbisiyle birlikte geri dönecek.